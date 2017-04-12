İsveç saldırganı Türkiye’de radikalleşti iddiası

İsveç Radyosu ve Özgür Avrupa Radyosu’nun iddiasına göre saldırgan Türkiye’de bulunduğu süre içinde radikal gruplarla ilişki kurdu, İsveç’te sığınma başvurusunun reddedilmesinden sonra narkotik ve suç gruplarından kişilerle ilişkilerini yoğunlaştırdı.

Özgür Avrupa Radyosu’nun Özbekistanlı kaynaklar aracılığıyla geçmişini araştırdığı haberinde, Akilov’un eşinin Türkiye ile yürüttüğü ticaret faaliyetleri nedeniyle sık sık eşi ile birlikte Türkiye’de bulunduğu, eşiyle ayrılmasından sonra ise 2012 yılında Türkiye’ye yerleştiği belirtildi. Haberde Akilov’un yakın çevresinin verdiği bilgilere göre Türkiye’de radikal dinci guruplarla ilişki kuran terörist İsveç’e gelmeden önce Türkiye’de radikalleştiği öne sürülüyor.

İsveç Radyosu’nun İsveç’te yakın ilişkide bulunduğu bir kişi de Rakhmat Akilov’un İsveç’te ilk defa camiye gittiğinde doğru namaz kılmayı dahi bilmediğini anlatarak ancak, ‘‘Suriye’de Müslüman kardeşlerimiz en doğrusunu yapıyor. Müslüman kadın ve çocukların yaşamını kurtarıyor’’ biçiminde konuştuğuna şahit olduğunu, kendisinin bir eylem gerçekleştirmeyi düşündüğünden bahsetmediğini söyledi.

Özbekistan’da geniş bir ailenin mensubu olduğu belirtilen Rakhmat Akilov’un eşi ile ayrılmadan önce kaynakçı olarak çalıştığı Özbekistan’da rahat bir yaşamının olduğu, ayrıldığı eşi ile birlikte dört çocuğu olduğu öğrenildi.