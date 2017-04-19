İtalya'dan, Türkiye'ye Viyana Sözleşmesi suçlaması

İtalya Senatosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Luigi Manconi, Türkiye’de 10 gündür gözaltında tutulan İtalyan gazeteci ve belgeselci Gabriele Del Grande’nin temel haklarının kısıtlanarak, Viyana Sözleşmesi’nin ihlal edildiğini söyledi.

Manconi, Del Grande’nin “ulusal güvenliği tehdit” suçlamasıyla karşı karşıya olabileceğini söyledi.

İtalyan Senatör Luigi Manconi ile 9 Nisan’da Hatay’da gözaltına alınan Gabriele Del Grande’nin oyuncu ve gazeteci arkadaşları ortak bir basın toplantısı düzenlendi.

Başkent Roma’daki Senato binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Manconi, salı günü Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ile bu konuya ilişkin yaklaşık 1 buçuk saat süren bir görüşme yaptığını anlatarak, “Olumlu bir çözüm noktasına gelinmişken durum ağırlaştı ve harekete geçmeyi zorunlu kıldı. Henüz resmi suçlamayı bilmiyoruz, ama Gabriele Del Grande, ‘ulusal güvenliği tehdit’ suçlamasıyla karşı karşıya olabilir” dedi.

Del Grande’nin Suriye’ye geçmek isterken gözaltına alındığı iddialarını da değerlendiren Manconi, “Bunlar tamamen uydurma haberler. Buna ilişkin bir delil olmadığı gibi, dün ilk kez ailesiyle telefonda konuşmasına izin verilen Gabriele de böyle bir şeyden bahsetmiyor” dedi.

“TÜRK DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BİZE VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI”

Suriye iç savaşı ve IŞİD terör örgütünün doğuşunu anlatacağı yeni kitabının araştırması için Türkiye’ye gitmiş olan Gabriele Del Grande’nin, yaptığı işin içeriğinden dolayı gözaltına alındığını savunan Luigi Manconi,

“Büyükelçiyle görüşmem sırasında Gabriele Del Grande’nin durumuna ilişkin sürecin uzayabileceği belirtildi” diye konuştu.

Manconi, Gabriele del Grande’ye diplomatlar, avukatlar ve yakınlarıyla görüşme hakkı tanınmadığı gibi suçlamaları bilme hakkından da mahrum edildiğini söyleyerek, bu şekilde Türkiye’nin, Viyana Sözleşmesi’ni ağır bir şekilde ihlal ettiğini savundu.

Manconi, bugün Del Grande’yi görmek isteyen Türk bir avukat ile İtalyan bir diplomatın geri çevrildiğini söyledi.

Türk Dışişleri Bakanlığı’nın, gazetecinin gözaltına alınma sebebiyle ilgili İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği’ne ilk 5 gün içinde bir nota gönderme sözü verdiğini de anlatan Manconi, “Ancak bu gerçekleşmedi” dedi.

SERBEST BIRAKILMASI ÇAĞRILARI

Bu arada, ülkedeki birçok kesimden Gabriele Del Grande’nin hemen serbest bırakılması için çağrılar yapıldı.

Ünlü Yazar ve Gazeteci Roberto Saviano da, bu olayda geç hareket ettiğini belirttiği İtalya Dışişleri Bakanlığı’nın suçlu olduğunu savunarak, “Sert bir siyasi mesaj verilmesi gerekiyor. Bu olay çok ciddi ve iki ülke arasındaki ilişkilerde anlamlı bir değişikliğe yol açacak” dedi.

Kendisi de eski bir gazeteci olan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı

Antonio Tajani de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Del Grande ve Türkiye’de haksız yere tutuklu bulunan diğer tüm gazetecilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıyorum. İfade özgürlüğü olmadan demokrasi olmaz” ifadesini kullanmıştı.

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano da gün içinde yaptığı açıklamada, diplomasinin müsaade ettiği kadarıyla Türkiye’ye bu konuda baskı yaptıklarını söyleyerek, “Vatandaşımız gazetecinin serbest kalması için harekete geçen herkese teşekkür ederiz” demişti.

İtalya Dışişleri Bakanlığı’ndan dün akşam yapılan açıklamada da, ilgili yasalar çerçevesinde Del Grande’nin serbest bırakılması çağrısı yapılmıştı.

AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

Bir süre Hatay’daki bir geri gönderme merkezinde tutulduktan sonra Muğla’ya nakledilen 35 yaşındaki gazetecinin, geçen Perşembe sınır dışı edilmesi bekleniyordu.

Salı akşamı ilk kez yakınlarını aramasına izin verilen Gabriele Del Grande, eşiyle yaptığı görüşmede, haklarının kısıtlanmakta olduğunu söyleyerek, bunun için dün akşam (18 Nisan) açlık grevine başlayacağını bildirmişti.

Mülteci krizine ilişkin çalışmalarıyla bilinen Del Grande, 7 Nisan’da Türkiye’ye gitmiş, bundan iki gün sonra gözaltına alınmıştı.