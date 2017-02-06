İTÜ'lü 28 akademisyen cezaevinin kıyısında

FETÖ/PDY'nin akademik yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli 28 akademisyenin “Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmaları talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından FETÖ/PDY'nin akademik yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli 28 akademisyen “Terör örgütü üyeliğiö suçundan nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 5 akademisyen ise adli kontrol şartıyla hakimliğe gönderildi. Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, 23 şüphelinin örgütün kriptolu haberleşme programı olan Bylock'u kullandığı belirtilirken yine bu kişilerin Bank Asya hesaplarına ilişkin yaşanan hareketliliğin de örgüt liderinin çağrısına uydukları ve örgüte bağlılıklarını gösterdiklerinin anlaşıldığı vurgulandı. Ayrıca 3 şüphelinin çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ile meslekten ihraç ettiği belirtildi.

Ümit TÜRK / İSTANBUL, (DHA)