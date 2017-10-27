İzmir'de feci kaza!.. Şehit ve yaralılar var!

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, iddiaya göre bir aracın sıkıştırmasıyla kontrolden çıkan içinde göreve giden 5 polisin bulunduğu otomobil, beton bariyere çarptı.

Kazada polis memurları 27 yaşındaki Erdem Öge ve 24 yaşındaki Tolga Hakyimez şehit oldu, 3 polis ağır yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Kazımdirik Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Konak'tan Bornova yönüne giden, içinde göreve giden 5 polisin bulunduğu 45 HA 1632 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memurları Erdem Öge ve Tolga Hakyimez araçtan yola savruldu. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öğe ve Hakyimez'in kaza yerinde şehit oldukları belirlendi. Araçta bulunan ve kazada yaralanan polis memurları 24 yaşındaki Enis Davarcı ve 25 yaşındaki Sinan Şentürk Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, 25 yaşındaki Hüseyin Kurnaz ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. 3 yaralının sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Kazada şehit olan polis memurları Erdem Öge ve Tolga Hakyimez'in cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, kazanın nedenini belirlemek için cadde üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı. İzmir trafiğini etkileyen kazada, aracın ve cenazelerin kaldırılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.