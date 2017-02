CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını kahramanca önleyip şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın adlarının verildiği cadde ve sokak ile Şehit Fethi Sekin Parkı'nın açılışlarını yaptı. Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada şehitlere sahip çıkılmasını, unutturulmamasını istedi. Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ise, "İzmir'in dağlarında çiçekler açtığında oğlumun kokusunu duyacağız. Sizler de duyacaksınız. Çünkü benim oğlum, bulunduğu, doğduğu bu topraklarda ihanet etmedi" dedi.

İzmir Adliyesi'ne yönelik olarak geçen 5 Ocak'ta, PKK'lı teröristler tarafından bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla yapılan terör saldırısının boyutunun büyümesini önleyen polis memur Fethi Sekin, bu sırada şehit düştü. Çıkan çatışma sırasında mübaşir Musa Can da, teröristlerin silahından çıkan kurşunla şehit oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bayraklı ilçesinde yapımını tamamladığı şehir parkına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine şehit polis memuru Fethi Sekin'in adı verildi. O günlerde açılması planlanan parkın açılış töreni de terör saldırısından sonra 4 Şubat'a ertelendi.

İLK OLARAK SALDIRI YERİNE GİTTİ

Bugün bu açılış için İzmir'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak saldırının meydana geldiği İzmir Adliyesi binasının yanına gitti. Burada İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru ile partisinin milletvekili ve belediye başkanlarınca karşılanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adliye çevresinde bulunan önce Fethi Sekin Caddesi'nin, sonra da Musa Can Sokağı'nın tabela törenine katıldı. Törene katılan Musa Can'ın yakınları gözyaşı döktü.

FETHİ SEKİN PARKI'NI DA AÇTI

Adliye önündeki kısa törenden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru ile CHP ve Ak Parti milletvekilleri, il yöneticileri, bu kez de saldırı yerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Şehit Polis Fethi Sekin Parkı'na geçti.

Tören öncesinde saldırı anında ve sonrasında yaşananların gösterildiği kısa film izletildi. Buradaki törende, Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ve kardeşleri ile Musa Can'ın yakınları da hazır bulundu. Ancak Fethi Sekin'in eşi ile çocukları, Elağız'da oldukları için törene katılamadı.

Şehitlerin görüntüleri ekranda göründüğü zaman törene katılanlar alkışladı, hüzünlü anlar yaşayıp gözyaşı döktü. Ardından da bir vatandaşın Fethi Sekin'in adını yüksek sesle söylemesinden sonra vatandaşlar, "Burada" diye karşılık verdi, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atıldı.

Törende ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz kocaoğlu kürsüye çıktı. Şehitlerin isimlerini ilelebet yaşatacaklarını vurgulayan Aziz Kocaoğlu, "10 Ocak 2017 tarihinde, şehitlerimiz olmasa bu parkı açacaktık. Saldırıdan sonra parkın açılmasını erteledik, valimizle hem caddeye isimlerinin verilmesi, hem adliyeye heykel yapılması, hem de buraya isminin verilmesini konuştum. Sayın Genel Başkanımız, ben o gün hastaydım beni aradı ve 'Mutlaka önemli bir yere şehidin ismini vermen gerekir' diye talimat verdi. Kendisine teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Park açılışı herhangi bir tören değil. Bu faklı bir şey, 13 senelik belediye başkanlığımda ilk defa yaşıyorum. Bu bir anma, bu bir saygı, bu vatanı vatan yapan, bu milleti ilelebet bağımsız yaşatan tarihten bu tarafa gelen tüm şehitlerimize, bütün şehitlerimize, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerime, teröre karşı, kalkışmaya karşı, saldırıya karşı, eylemlere karşı mücadele eden, vatanımızı milletimizi insanımızı geleceğimi bağımsızlığımızı koruyan tüm şehitlere karşı, demokrasinin, Cumhuriyet'in, barışının yaşaması için tüm insanlarımızı başta şehidimiz Fethi Sekin'i ve Musa Can'ı anma, aziz hatırasını yaşatma, aziz hatıraları önünde saygı duyma günüdür. Bu töreni anlamlı kılan budur. Biz bu vatan uğruna canını veren insanlarımızı yaşatmak, kalbimizde yaşatmak, onların anılarını unutturmamak zorundayız. Ve unutturmayacağız" dedi.

Aziz Kocaoğlu, ailesine bırakacağı en büyük mirasın bu kentte belediye başkanlığı yapmak olduğunu da vurguladı.

"İZMİRİN DAĞLARINDA ÇİÇEKLER AÇTIĞI ZAMAN OĞLUM KOKACAK"

Törende şehit polis Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, kürsüye davet edildiğinde büyük alkış aldı. Oğlu için yağmur çamur demeden törene gelen İzmirlilere teşekkür eden Mehmet Zeki Sekin, sözlerine "Selamün aleyküm" diyerek başladı. Mehmet Zeki Sekin, "Ben saldırıyı önleyen Fethi Sekin'in babasıyım. Fethi, ilk defa gözlerini açtığında ben vatan görevini yaptığım Ankara'daydım. Gözlerini kapattığında ise Aydın'da hastanedeydim. Cenazesine katılamamanın üzüntüsünü yaşıyorum ama İzmir şehidine sahip çıktı. Türkiye şehidine sahip çıktı. Allah herkesten razı olsun. Ben de onun arkasından gitmek isterdim. Islanmak isterdim. Onun arkasından yağmur çamur demeden giden İzmir halkına teşekkür ediyorum. İzmir'in dağlarında çiçekler açtığında oğlumun kokusunu duyacağız. Sizler de duyacaksınız. Çünkü benim oğlum, bulunduğu, doğduğu bu topraklara ihanet etmedi. Ama o hainler bunu asla anlamayacak. Bir Fethi Sekin ölür bin Fethi Sekin doğar. Birlik beraberlik olduğu sürece hiç kimse vatanımızı bölemez, parçalayamaz. Bu güzel parkı yapıp İzmir'in hizmetine sunan, ismini veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun şahsında tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ayrıca Türkiye'nin dört bir yanında onun adını verildiğinin haberini alıyorum, yeni doğan yavrularına Fethi Sekin'in adını veren anne ve babalara da teşekkür ediyorum. Bütün bu haberler acımızı bir nebze olsunu azaltıyor, gururumuzu arttırıyor" dedi. Acılı baba ayrıca oğlunun adının İzmir Adliyesi'ne verilmesi için de destek istedi.

Ondan sonra kürsüye gelen İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da, Cumhuriyet Başsavcısı ile görüştüğünü ve adının adliye binasına verilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

KILIÇDAROĞLU: HEPİMİZ GÖĞSÜMÜZÜ SİPER ETMEYE HAZIRIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açılış töreninde son konuşmacı olarak kürsüye çıktı. Şehitleri yaşatmanın, onları anmanın ortak görev olması gerektiğini söyleyen ve terörün yılgınlık yaratmak istediğini vurgulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yılgınlık yaratırız, bıktırırız, istediklerimizi kabul ettiririz diyorlar. Ama o hainler şunu bilmiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti sıradan bir devlet, onu kuranlar sıradan insanlar değil, ölümü göze aldılar. Sınırlarımız, cetvelle, pergelle çizilmedi. Sınırlarımızda binlerce şehidimizin kanı vardır. Gazilerimiz vardır. Şiddet ve terör nereden, kimden gelirse gelsin, hepsinin önünde göğsümüzü siper etmeye hazırız. Bu ülke için, vatanımız, çocuklarımız için bu mücadeleyi yapacağız. Terör kimden ve nereden gelirse gelsin bu bizim ortak vatan görevimizdir" dedi.

Tören öncesinde, saldırıdan sonra yaşananların anlatıldığı kısa filmin gösterimini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Törenden önce kısa film izledik. Terör örgütünün uzun namlulu silahlarla saldırdıklarını, silah seslerini duyduk. O silah seslerinin bir benzerini Artvin'de yaşadım, en öndeki araçta bulunan askerimiz şehit oldu. Sevgili İzmirliler, İzmir'in bir özelliği var. Anadolu'nun her ilinden insanlar buraya gelir ama hiç kimse kendisini yabancı hissetmez. İzmir'in böyle bir güzel özeliği var. Fethi Sekin Elağızlı'dır. Ben de Elağız Ticaret Meslek Lisesi'nin ilk mezunuyum. Gakkoş sözünün ne kadar önemli olduğunu orada öğrendim. Fethi Sekin sadece Elağızlı değil, bütün Türkiye'nin gakgoşudur. O müdahale yapmasıydı belki çok sayıda insan hayatını kaybedecekti. Ama o gözünü kırpmadan ölüme koştu. Acı olayların olmasını önledi. Musa Can dışarıda neler oluyor diye baktığında teröristlerin sıktığı kurşunla hayatını kaybetti. Her iki şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar bu ülkenin sevdalıları onlar gözlerini kırpmadan ölüme gitmeyi seçtiler" dedi.

POLİS VE ASKERLER İÇİN KONUŞTU

"Birkaç sözüm de polislerimiz için" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizler düğünlerimizi, derneğimizi, mitingimizi yaparız. Zaman zaman koştururuz, birbirimizle kavga ederiz. Ama hiç kimsenin unutmaması gereken bir şey var. Polislerimiz 24 saat görev başındadır. Biz evimizde uyuruz, onlar görev başındadır. Polislerimiz farklı insan değil, kimimizin babası, dayısı, amcası, bu milletin parçasıdır. Bunu İzmir'de söylemenin farklı anlamı olduğuna da inanıyorum. Polise sıkılan her kurşun, millete sıkılan kurşundur. Askere sıkılan her kurşun millete sıkılan kurşundur. Polislerin zor koşullarda görev yaptığını da biliyorum. Her birimizin ailesinde polis vardır, benim de ailemde polisler oldu. Bu zor şartlarda görev yaptıklarını biliyorum. Onlar bizim güvenliğimizi sağlamak için görev başındadırlar. Onların haklarını tam ödüyor muyuz? İtiraf ediyorum, haklarını tam ödemiyoruz. Ama ödememiz gerekir. Zor şartlarda görev yapıyorlar. Askerlerimizi alın eksi 35 derecede terörle mücadele ediyorlar. Adam boyu kar var ama onlar biz Hakkiri'de, Edirne'de rahatça dolaşalım diye terörle mücadele ediyorlar. Askere polis herkese şükran borçluyuz" diye konuştu.

"ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMAYALIM"

Şehitleri sonsuzluğa uğurladıklarını ama onların isimlerini sonsuza kadar yaşatacaklarını da söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sizlerden tek isteğim, şehitlerimizi unutmayın. Onlara gerekli değeri yeteri kadar vermiyoruz. İngiltere'de şehit yakını ya da gazi, mağazaya girdiği zaman hemen şehit yakını mağazamızı ziyaret etti, gazimiz mağazamızı ziyaret etti diye anons edilir. Şehitlerimizi kucaklıyorum. Hepimiz minnet borçluyuz. Burada rahat konuşup sohbet ediyorsak, İstiklal Marşı'ndan önce ve sonra saygı duruşunda bulunuyorsak, bizim güvenliğimizi sağlayan polis ve askerlerimiz sayesinde. Polis deyince tek başına bir kavram ama onlara devlette olması gereken liyakatle çalışıyorlar. Bakıyorsunuz olay yeri, terörle mücadele polisleri var. Hayatın her alanında bir sorun çıktığında onlar koşa koşa gelir, sorunu çözmeye çalışırlar. Bu parkı açan Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere bizi onurlandıran şehitlerimizin yakınlarına yürekten şükranlarımız sunuyorum. Bence şehitlerimiz İzmir'i, bütün Türkiye'yi onurlandırdı. Biz onların onurunu ve gururunu yaşatacağız. Bu bizim temel görevimizdir. Hep birlikte teröre karşı onurlu duracağız. Onurlu duruşumuzu sergileyeceğiz. İzmir'e yakışan toplantı yaptık, güzelliği hayata geçirdik. Şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından sonra, parkın açılış kurdelesi kesildi. Sonra da Fethi Sekin'in park girişindeki fotoğrafı açıldı.

ŞEHİT EVİNİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Ocak'ta adliyeye yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın adlarının verildiği cadde, sokak ve park açılışının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Burada bir süre dinlenen Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra şehit mübaşir Musa Can'ın Eskiizmir semtindeki evini ziyaret etti. Aileye taziyelerini sunan, dua eden Kılıçdaroğlu, ardından Adnan Menderes Havalimanı'ndan Ankara'ya gitti.