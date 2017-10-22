Jahovic yeni bir rekor peşinde

Kulüp tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu unvanını eline geçiren tecrübeli futbolcu, gelecek hafta Kasımpaşa ağlarını da sarsarsa 8 maç art arda gol sevinci yaşayan Antalyasporlu Samuel Eto'o ve Fenerbahçeli Jose Fernandao'nun rekoruna ortak olacak. Sosyal medyadaki Göztepeliler.com'un verilerine göre Fernandao gol kralığı olduğu 2014-15 sezonunda Bursaspor formasıyla üst üste Kasımpaşa, Karabükspor, Trabzonspor, Gaziantepspor, Akhisar Belediyespor, Konyaspor, Galatasaray ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını boş geçmedi.

Dünyaca ünlü yıldız Samuel Eto'o ise 2015-16'da Bursaspor, Beşiktaş, Akhisar Belediyespor, Kayserispor, Galatasaray, Osmanlıspor, Konyaspor ve Mersin İdman Yurdu ağlarını sarsmayı başardı. Göztepe formasıyla bu sezon 11 gol kaydeden Jahovic ise son 7 karşılaşmayı boş geçmedi. Trabzonspor, Osmanlıspor, Gençlerbirliği, Sivasspor, Başakşehir, Antalyaspor ve Alanyaspor'a gol atan 30 yaşındaki futbolcu Kasımpaşa'ya da gözdağı verdi. Jahovic, 3-3 sona eren Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kazanamadıktan sonra attığım gollerin benim için çok önemi olmuyor. Artık Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağımız maça en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.