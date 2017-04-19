Japon turistin cüzdanını böyle çaldı!

MERSİN'de yolcu gibi bindiği minibüste Japon turistin çantasındaki cüzdanını çalan hırsız, aracın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Japonya'dan Mersin'e gelen Risa Ochiai, 3 Şubat'ta bindiği minibüste çantasındaki cüzdanının çalındığını fark etti. Genç kadının şikayeti üzerine harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, minibüsteki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden yola çıkarak çalışma yapan polis, şüphelinin birçok suçtan sabıkası bulunan Kamil Turan (31) olduğunu belirledi. Turan'ı başka suçtan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası nedeniyle hırsızlık olayından sonra yakalanıp tutuklandığı da ortaya çıktı. Polis soruşturmayı sürdürüyor.