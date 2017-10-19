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Kaç yaşında olduğuna inanamayacaksınız!

Jakarta’da yaşayan 50 yaşındaki Puspa Dewi genç görünümüyle herkesi şaşırtıyor, Instagram’da 250 binden fazla takipçisi bulunan Dewi’yi bazı takipçiler oğlunun kız arkadaşı sanıyor.

Kaç yaşında olduğuna inanamayacaksınız!
18 Ekim 2017 Çarşamba 16:08 tarihinde eklendi.
Jakarta’da yaşayan 50 yaşındaki Puspa Dewi genç görünümüyle herkesi şaşırtıyor, Instagram’da 250 binden fazla takipçisi bulunan Dewi’yi bazı takipçiler oğlunun kız arkadaşı sanıyor.
 
HadiGenetics adlı YouTube kanalını yöneten başarılı girişimci anti-aging ürünlerini tanıttığı kanalında güzellik sırları paylaşıyor. Endonezya’da televizyonlarda da tanınmış bir yüz haline gelen Dewi oğluyla paylaştığı bir fotoğrafın viral olması sonucu ünlendi. Fotoğrafı görenler Dewi’nin oğlunun kız arkadaşı olduğunu sanmış, fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.