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Kadıköy'de HDP'den referandum mitingi

HDP, Kadıköy Salı Pazarı'nda referandum mitingi düzenliyor.

Kadıköyde HDPden referandum mitingi
08 Nisan 2017 Cumartesi 14:49 tarihinde eklendi.
Miting nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı. Mitinge katılan vatandaşlar, üst aramasının ardından alana alındı. Miting alanının çevresini demir bariyerlerle kapatıldı. TOMA ve zırhlı araçlar miting alanı çevresinde hazır bekledi.