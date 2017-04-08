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Güncel Haberleri
Kadıköy'de HDP'den referandum mitingi
Kadıköy'de HDP'den referandum mitingi
HDP, Kadıköy Salı Pazarı'nda referandum mitingi düzenliyor.
08 Nisan 2017 Cumartesi 14:49 tarihinde
eklendi.
Tweet
Miting nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı. Mitinge katılan vatandaşlar, üst aramasının ardından alana alındı. Miting alanının çevresini demir bariyerlerle kapatıldı. TOMA ve zırhlı araçlar miting alanı çevresinde hazır bekledi.
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