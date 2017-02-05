Kadın doktor kazada yaralandı

KARABÜK'te sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak taklalar atan otomobilin sürücüsü 42 yaşındaki Yrd. Doç. Dr. Özkan Cesur yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-750 Karayolu'nun Cumayanı Köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Özkan Cesur idaresindeki 06 DE 9615 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak defalarca taklalar attı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekibi sevk edildi. Hurdaya dönerek ters dönen araçta yaralanan Cesur, ambulansla kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk Cerrahisi Bölümü'nde görevli olan Yrd.Doç.Dr. Özkan Cesur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.