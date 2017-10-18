Kadın yazar intihar etti

Gebze Yenikent Mahallesi Fırat Caddesi'nde oturan Ayşe Altan'dan haber alamayan arkadaşları polisi aradı. Eve gelen polis çilingirin kapıyı açmasının ardından içeri girdi. Ayşe Altan banyoda ipe asılı halde bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Ayşe Altan'ın öldüğünü belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ayşe Altan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Muhasebeci olan 1 çocuk annesi Ayşe Altan'ın, yayınlanan 6 kitabı bulunuyor. Ayşe Altan en son yayınlanan 'Eksik Şiir' isimli kitabını geçen pazar günü düzenlenen etkinlikle okurları için imzalamıştı. Ayşe Altan'ın ölümü büyük üzüntü yarattı.