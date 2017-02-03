Garantili hizmet ve uygun fiyat için Kağıthane kombi servisi müşterilerinin ısınma ihtiyaçlarına olumlu etken oluşturur.



İstanbul’un sevilen semtlerinden biri olan Kağıthane’de kombi servisi almak garantili hizmet almanın yanında uygun fiyat aralığında avantaj sağlar. Kaliteli hizmetin öncü noktaya ulaşmasına olanak tanıyan Kağıthane kombi servisi her markanın bakım ve onarımını üstlenmektedir. Kombilerin yüksek performansla çalışmasına yetkinlik sağlayan teknik servis petek temizliği konusunda da gerekli hizmeti sunmaktadır. Garanti kapsamı dışında kalan ürünlerin yeniden bakım ve onarımını gerekiyorsa tamirini Kağıthane kombi servisi üstlenerek cihazların yetkinlik göstererek çalışmasını sağlar.



Bilindiği üzere kombi sorunları ciddi problemler yaşanmasını beraberinde getirir. Bilhassa gerekli zamanlarda bakımı yaptırılmayan kombiler kış günlerinde kişilerin yeterli ısınmadan mahrum kalmalarına sebep oluşturabilir. Su sızdırma, peteklerin ve suyun ısınmaması veya yüksek derecelerde çalışan kombilerin yeterli sıcaklığı sağlamaması bakımsız kombilerin genel olarak ortaya çıkardığı problemleri örneklendirir. Bunun yanında diğer tüm arızalara bulunacak çözüm için Kağıthane kombi servisi planlı bir şekilde çalışarak kombilerin verimliliğinden hiçbir şey kaybetmeden çalışmasını sağlar.



Kombilerin bakımlarına dair daha da iyi bir bilgilendirme konu alınırsa buna petek ve baca gibi unsurların temizliğinden başlamak ilk adım sayılacaktır. Bir kombinin derecesinin yükseltilmesine rağmen hala iç mekan yeteri kadar ısınmamış ise genellikle bu durum bakımı yapılmamış kombiler tarafından değerlendirilir. Yaz mevsimlerinde kullanılmayan kombilerin içerisinde kalan su peteklerin tıkanmasına yol açar. Peteklerin tıkanması ise kış mevsimi geldiğinde istenilen düzeyde ısınma sağlanamamasına sebep olur. Eğer kişiler bacalı kombi kullanıyorlarsa bacaların temizliği gereklidir. Aynı zamanda kombi dışında verimli bir çalışma sağlanması adına her gün kombinin bulunduğu ortamın havalandırılması da önemli diğer bir özelliktir. Bazen insanlar basit gördükleri kombi temizleme işlemlerini kendileri üstlenmek isterler. Ancak kombide herhangi bir arıza meydana geldiğinde ise ne yapacaklarını bilemezler. Kombi bakımından kazançlı çıkayım derken beklemedikleri faturalarla karşılaşırlar. Bu sebeple kombilerde beklenenin dışında bir arıza meydana gelmemesi için kombi bakımı uzmanlarına bırakılmalıdır.



Kağıthane kombi servisi uygulamakta olduğu bakım ve onarımın kaliteli oluşunu personellerine verdiği eğitime ve personellerinin eğitimlere istekle katılmasına borçludur. Servis bünyesinde çalışan her bir personel kuruma mesleki yeterlilik belgeleri dahilinde alınırlar. Ancak bazı gelişmeler kombilerin farklı yapılarda üretilmesine sebebiyet verebilmektedir. Tüm bu değişmelerin ve gelişmelerin farkında olan Kağıthane kombi servisi kombileri daha yakından tanıyarak çözüm odaklı hizmet vermeyi amaçlar. Servis İstanbul’un hem Anadolu yakasında hem de Avrupa yakasında kombi ve klima bakım ve onarımına dair faaliyet gösterir. Firma sektörde profesyonel ve güvenilir hizmet adına kurulmuş anlayışı kurulduğu ilk günden bu yana belirlemiş olup bu doğrultuda çalışmalarını sürdürür.



Kombilerinize dair sigorta kapsamında Kağıthane kombi servisi fırsatlarından 7/24 hizmet alabilmek yalnızca bir çağrı merkezi kadar uzaktadır.



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Tel: 0212 627 27 22



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