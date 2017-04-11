Kağıthane’de işsizlere iş kapısı açıldı

Engelli ve eski hükümlülerin işe başvurmasında engel olmadığı belirtilmesinden sonra Kariyer ve İstihdam Merkezi’ne 300’ün üzerinde başvuru yapıldı.

BAŞVURULAR YÜZ YÜZE GÖRÜŞME İLE YAPILIYOR

Başvuruların internet üzerinden yapılmayacağını belirten Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “İş arayan bireyleri başvuruda bulunmaları için buraya davet ediyoruz. Kendilerini yakından tanımak, ilgi ve alakalarını tespit etmek için alanında uzman insan kaynakları personelimizle yüz yüze görüşüyorlar. Kısa bir görüşme sonrası kendileri için en uygun iş yerleriyle iletişime geçerek iş bulmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

İŞ YERLERİNE GİDİLEREK ARAŞTIRMA YAPILIYOR

Kariyer Merkezi’nde görevli personel, işçi bulmak için başvuruda bulunan iş yerlerine giderek, iş sağlığı ve güvenliği konusuna yeterli olup olmadığını incelenecek ve iş arayanları uygun iş yerlerine yönlendirilecek.

Kariyer Merkezi 100 firmayı iş arayanlarla buluşturmayı hedeflerken, Kağıthane Belediyesi web sitesinde yer alan İşveren Talep Forumunu doldurmalarının yeterli olacağını belirtti.