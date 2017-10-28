Kahreden çaresizlik!

İzmit Gültepe Mahallesi'nde oturan Kutlu ailesinin evinden gelen sesleri duyan komşuları polise haber verdi. Evde 2 engellinin olduğunu öğrenen polis, kapıyı açması için itfaiyeyi çağırdı. Bir süre sonra evine gelen Nermin Kutlu, diyalize giren eşi Kadir Kutlu'yu tedavisi için diyaliz merkezine götürdüğünü, 14 ve 23 yaşlarındaki otistik oğullarını da zorunlu olarak evde bıraktığını, çocuklarının evde kavga etmesi nedeni ile komşularının ihbarda bulunduğunu söyledi. Polis ekipleri, Nermin Kutlu'nun bilgi vermesinin ardından bölgeden ayrıldı.

Nermin Kutlu otistik oğullarının daha önce tedavi için sosyal hizmetler müdürlüğü tarafından alınmak istendiğini ancak, onlardan ayrılmak istemediğini söyledi. Belediyeden emekli olan eşinin diyaliz tedavisi görmeye başlaması ile birlikte yaşamının daha da zorlaştığını ağlayarak anlatan Nermin Kutlu, şöyle dedi:

"Haftanın 1 günü çocuklarımı tedavileri için rehabilitasyon merkezine götürüyorum. Ancak, 1 yıl önce eşimin diyaliz tedavisi görmeye başlamasıyla birlikte yaşamım daha da zorlaştı. Eşim yatalak, her türlü ihtiyacı ile ben ilgileniyorum. Eşimi tedavi için diyaliz merkezine götürdüğümde mecburen çocuklarımı eve kilitliyorum. Çocuklarıma bakması için birkaç defa bakıcı tuttum, her seferinde bakıcılar işi bıraktı."

Çocuklarından asla vazgeçemeyeceğini belirten Nermin Kutlu, "Onlar da bensiz yapamaz. Ben onların yanındayken kimseye bir zararları olmuyor. Ama eşim ve çocuklarıma bakmakta artık zorlanıyorum. Çok zor bir yaşamım var. Eşimin yatarak tedavisi için bir bakımevine alınmasını istiyorum. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu.