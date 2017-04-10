Kahvehane basan O militan yüzünü kapattı ama

Soylu, İstanbul Okmeydanı’nda bulunan bir kahvehane elleri silahlı, yüzleri maskeli siyasi propaganda yapan 3 kişinin gözaltına aldığını hatırlattı. İçişleri Bakanı Soylu, şöyle konuştu:
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Okmeydanı'nda gerçekleşen silahlı propaganda olayı için ise, "Dün akşam Okmeydanı’nda 2-3 serseri, bir kıraathaneye girdi ve orada vatandaşımıza güya ’Biz buradayız’ deyip, bir taraftan da arkalarına bakarak, korkak ve ürkek şekilde, maskeyle tehdit etmeye çalıştılar. Fakat bir yanlış yapmışlar. İçlerinden birisi pantolonunu değiştirmeyi unutmuş" dedi.
"OKMEYDANI’NDA 2-3 SERSERİ, BİR KIRAATHANEYE GİRDİ; FAKAT BİR YANLIŞ YAPMIŞLAR..."
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