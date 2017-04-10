Kahvehane basan O militan yüzünü kapattı ama

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Okmeydanı'nda gerçekleşen silahlı propaganda olayı için ise, "Dün akşam Okmeydanı’nda 2-3 serseri, bir kıraathaneye girdi ve orada vatandaşımıza güya ’Biz buradayız’ deyip, bir taraftan da arkalarına bakarak, korkak ve ürkek şekilde, maskeyle tehdit etmeye çalıştılar. Fakat bir yanlış yapmışlar. İçlerinden birisi pantolonunu değiştirmeyi unutmuş" dedi.

"OKMEYDANI’NDA 2-3 SERSERİ, BİR KIRAATHANEYE GİRDİ; FAKAT BİR YANLIŞ YAPMIŞLAR..."

Geçmiş dönemlerde yapılan referandumlarda bazı olayların yoğun olarak yaşandığı bölgeler için ek tedbirler alındığını dile getiren Bakan Soylu, İstanbul Okmeydanı’nda bulunan bir kahvehane elleri silahlı, yüzleri maskeli siyasi propaganda yapan 3 kişinin gözaltına aldığını hatırlattı. İçişleri Bakanı Soylu, şöyle konuştu:

"Dün akşam Okmeydanı’nda 2-3 serseri, bir kıraathaneye girdi ve orada vatandaşımıza güya ’Biz buradayız’ deyip, bir taraftan da arkalarına bakarak, korkak ve ürkek şekilde, maskeyle tehdit etmeye çalıştılar. Fakat bir yanlış yapmışlar. İçlerinden birisi pantolonunu değiştirmeyi unutmuş. Arkadaşlarımız bir iki gün önceki eylemle o gün pantolonunu değiştirmeyen kişinin eylemini birleştirince hemen gece yarısı huzuru ortadan kaldırmaya çalışan bu serserileri adalete teslim etmek üzere emniyete götürmüşlerdir. Devletimiz 24 saat ayaktadır. Kimsenin endişesi olmasın"