Kalipso Kralı Metin Ersoy yaşamını yitirdi

Emir Ersoy attığı bir tweetle; babası Metin Ersoy'u kaybettiklerini, Caddebostan Kültür Merkezi'nde saat 12.00'de tören yapılacağını, ikindi namazının ardından Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceğini duyurdu.

METİN ERSOY KİMDİR?

Metin Ersoy, 15 Nisan 1934 tarihinde İstanbul‘da doğdu. 1960 yılında İlham Gencer ile tanıştıktan sonra Gencer ve Ayten Alpman ile birlikte çalışmaya başladı. Harry Belafonte‘nin şarkılarından söylemeye başladı. İlham Gencer ona "Kalipso Kralı" unvanını verdi. 1969 yılında Gar ve Çakıl gazinolarında çalıştı. 1970 yılında “Vakit Yok Gemi Kalkıyor" şarkısını yaptı.