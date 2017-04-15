Kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde TIR'a arkadan çarpan kamyonetteki Afganistan uyruklu 3 kişiden 1'i öldü, 2'si de yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Osmangazi mevkiinde meydan geldi. İstanbul yönüne giden Sefa Erkovan yönetimindeki 34 VR 9757 plakalı kamyonet, aynı yöne giden Ali Akteke yönetimindeki 06 AV 9872 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, TIR'ın altına girip parçalanan kamyonetteki ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi öldü, Sefa Erkovan ile 1 kişi de yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldıkları çevre hastanelerde tedaviye alındı.