Kansere yakalanan eşine böyle veda etti

ABD’nin Atlanta kentinde yaşayan 39 yaşındaki Jenna ve 41 yaşındaki Josh Buehler geçen yıl evlendi.

Evlendikten birkaç gün sonra Josh Buehler beyin kanseri olduğunu öğrendi.

Josh Buehler ameliyat edildi, beynindeki tümör yüzde 90 temizlendi ve kemoterapiye başladı. Kısa süre sonra da durumu ağırlaştı.

Jenna Buehler ölmek üzere olan eşinden çocuk sahibi olmak istedi.





Jenna Buehler tüp bebek yöntemiyle Şubat 2016'da hamile kaldı. Geçen ay kızları dünyaya geldi.

Çift kızlarına kavuştuktan sonra büyük bir mutluluk yaşadı ancak Josh Buehler kısa süre sonra yaşamını kaybetti.

Jenna Buehler, fotoğrafçı Jennifer Keenan Giliberto'dan hamilelik ve bebeğinin doğumundan sonrasını kapsayan eşinin son günlerini fotoğraflamasını istedi.

Jenna Buehler aşık olduğu adama ölmeden on dakika önce kızıyla böyle veda etti.