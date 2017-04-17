Karadeniz’de evet farkı

Karadeniz Bölgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a son seçimlerde en çok destek veren bölgeler arasında hep ilk sıralarda yer aldı. 2007 Cumhurbaşkanlığı, 2010 Referandum, 2015 Cumhurbaşkanlığı ve 1 Kasım 2015 ‘teki Genel Seçim’de nüfusun yoğun olduğu il ve ilçelerde sandık tercihi hep Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’nin işaret ettiği yönde oldu. Anayasa değişikliği için sandık başına giderken beklentiler bu verilerin ışığında çok farklı değildi.

Rize Erdoğan’ı yalnız bırakmadı

Sandıkların kapanıp oyların sayılmaya başlanmasıyla birlikte beklenen gerçekleşti. Evet’e en çok destek veren 5 kentten üçü

Karadeniz’de kümelendi. Sistemin değişmesi yönünde irade gösteren illerin başında gelen Bayburt yüzde 81.67, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğduğu il olan Rize yüzde 75.56 ve ilk beşin dördüncü sırasında yer alan Gümüşhane ise 75.16 oranında sandıkta evet dedi. Karadeniz’in 18 ilinden 16’sı evet derken, sadece bazı bölgelerinde sol oyların yüksek olduğu Artvin ve maden işçilerinin kenti Zonguldak’ta ‘Hayır’ kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi olan Rize’nin Güneysu ilçesi Evet için beklenen desteği gösterdi. 10 bin 437 seçmenin bulunduğu ilçede seçime katılım yüzde 90.76 ile Türkiye genelinin üzerinde gerçekleşti. Toplamda 39 sandık bulunan ilçede yüzde 89.9 oranında evet, yüzde 10.1 oranında hayır oyu kullanıldı. İlçedeki 10 binden fazla seçmenin sadece 944’ü hayır dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, oyunu eşi Eda Kılıç ile birlikte Samsun'da dedesinin adını taşıyan okulda kullandı.

Güçlü destek

Bölgenin önemli şehirlerinden Trabzon yüzde 66.46 ile sandıkta evet dedi. Trabzon, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2010 Referandumu’nda yüzde 68.6, 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde ise yüzde 70.1 ile, 1 Kasım Genel Seçimleri’nde ise AK Parti’ye yüzde 66.5 ile destek verdi. Ancak bu kez destek yüksek çıkmasına rağmen Evet cephesinde bir kaybeden olduğu açık. 1 Kasım 2015’te AK Parti (yüzde 66.5) ve MHP’nin (yüzde 12.9) oy toplamı yüzde 79.4’ü buluyordu. Referandum sonuçlarına baktığımızda ise Evet cephesi MHP’nin aldığı oy kadar kaybetti. MHP seçmenin tamamının ‘hayır’ demediğini kabul edersek bu durumda AK Parti’nin de düşük bir oranda da olsa Trabzon’da önceki seçimlere göre oy kaybı yaşadığı görünüyor.

Zonguldak’ta foto-finiş belirledi

Maden kenti Zonguldak’ta her seçim bıçak sırtı sonuçlandı. Çoğu zaman kazananı son adımda foto-finiş belirledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek yüzde 49.5’in altına düşmedi. Zonguldak 2014’teki Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 53 oranında sandıkta destek vermişti. Ancak bu kez Ak Parti ile MHP birlikteliği yüzde 49.33’te kaldı. 1 Kasım 2015’te yüzde 9.5 oranında oy alan MHP’nin katılmasıyla şehirde Evet’in kazanmasına kesin gözüyle bakılırken, MHP içindeki muhalefetin şehirdeki milliyetçi tabanda ciddi anlamda destek bulduğu ortaya çıktı.

Artvin hayır dedi

Zonguldak’takine benzer bir durum bazı bölgelerinde sol oyların yüksek olduğu Artvin’de de yaşandı. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek veren kent bu kez sandıkta hayır dedi. 2010’daki Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde yüzde 52.6 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan lehinde oy kullanan Artvinliler, Anayasa değişikliği için yüzde 53.05 oranında hayır oyu kullandı. Oysa 1 Kasım 2015’te AK Parti ve MHP ikilisi kentte 58.7 oranında destek bulmuştu.