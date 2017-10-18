Karayolunu böyle kapattı

Aşağı Sanayi Mahallesi'nde bulunan Kasım Paşa Sokak'ta yaşayanlar, güne ilginç bir olayla başladı. Her gün kullandıkları yola duvar örüldüğünü görenler, şaşkınlık içinde polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yola duvarı ördüren Nafiz Çakar'la görüştü. Görevlilere tapuyu gösteren Çakar, "Burası yeğenim Salih Ümit'e ait. Kendisi, İzmir'de yaşıyor. Benden yolu kapatmamı istedi. Briket alıp, bir ustaya duvar ördürdüm. Belediye, para verirse biz de duvarı yıkar, yolu açarız. Yoksa bahçe yapıp, yerimizi değerlendirmek istiyoruz. Belki de bina yaparız, bilemiyorum. Hata belediyenin. Vatandaşın tapulu yerine nasıl yol yapar?" dedi.

Tapuyu gören ekipler, yapılacak bir şey olmadığını anlayınca, dönmek zorunda kaldı. Mahalle sakinleri de evlerine ulaşmak için gidiş geliş yapabilecekleri alternatif yol arayışına girdi.