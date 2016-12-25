Karda kayarken, bacağına demir saplandı

KONYA'nın Seydişehir İlçesi'nde 16 yaşındaki Gamze Yüksel, karda kaymak isterken dengesini kaybedip inşaat alanına doğru kayınca sol bacağına inşaat demiri saplandı. İtfaiye ekibinin demiri kesmesiyle ambulansla hastaneye kaldırılan genç kızın bacağındaki demir ameliyatla çıkarıldı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Alaylar 2 Mahallesi'nde meydana geldi. Gamze Yüksel, arkadaşlarıyla birlikte tepelik bölgeden oturarak aşağı doğru kaymaya başladı. Dengesini kaybeden Yüksel, hızla inşaat alanındaki demirlerin üzerine doğru kaydı. Sol bacağına inşaat demiri saplanan genç kız acı içinde kıvranmaya başladı.

Durumu fark eden arkadaşları itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. Gelen itfaiye ekibi demiri kesti. Ambulansla alınarak hastaneye kaldırılan genç kızın bacağındaki demir ameliyatla çıkarıldı. Gamze Yüksel'in durumunun iyi olduğu bildirildi.