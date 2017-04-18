Kartal'ın onunla yüzü gülmedi

Avrupa kupalarında daha önce 3 kez Beşiktaş'ın maçlarını yöneten Mazic ile galibiyet alamayan Beşiktaş bu karşılaşmalardan 2 beraberlik ve bir mağlubiyet çııkardı.

Milorad Mazic Beşiktaş'ın ilk olarak 2011-2012 sezonunda Uefa Avrupa Liginde Dynamo Kiev ile oynadığı maçı yönetti ve bu karşılaşma 1-0 Ukrayna ekibinin galibiyeti ile sonuçlandı.

Beşiktaş 2014 -2015 sezonu Şampiyonlar Ligi Play Off'unda İstanbul'da Arsenal ile oynarken hakem Milorad Mazic'ti ve iki takım sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Mazic, bu sezon Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmalarının ilki olan Benfica maçında da düdük çaldı ve Siyah Beyazlılar bu maçta beraberliği Talisca'nın son dakika frikiği ile kurtardı.

Beşiktaş Mazic'in yönetiminde 4.maçına çıkacak.