Kastamonu'da TIR'da yakalandılar!

KASTAMONU'nun Tosya İlçesi'nde durdurulan TIR'da, yurda kaçak yollarla giriş yapan 148 göçmen yakalandı.

Ağrı'dan İstanbul'a giden 06 FY 2205 plakalı TIR, D-100 karayolu Tosya girişinde polis kontrol noktasında durduruldu. TIR'ın dorsesinde, Afganistan, İran ve Suriyeli 148 göçmen bulundu. Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları belirlenen kaçaklar, ilçedeki spor salonuna götürülerek burada sağlık kontrolünden geçirildi. Göçmenlerin, yapılacak işlemlerin ardından Kastamonu Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.