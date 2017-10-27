Katalonya bağımsızlık ilan etti!

İspanya’da Özerk Katalonya Bölgesi’nde parlamento bağımsızlığın ilanı için meclise gelen önergeyi 70 oyla onayladı.

Bağımsızlığın ilanı için 68 evet oyu gerekiyordu. 10 vekil bağımsızlığa karşı oy kullanırken iki oy da geçersiz sayıldı. Madrid’de merkez hükümetin senatosu ise bugün bölgenin özerkliğini askıya alacak olan 155. Madde’nin yürürlüğe girmesini oylayacak. Katalonya parlamentosunda vekiller oylama sonucunun evet olduğunun duyurulmasının ardından Katalan marşını söyledi. Barselona sokaklarında bağımsızlık yanlısı binlerce gösterici kutlamalar yapmaya başladı.

Katalonya bağımsızlığını kutluyor

İspanya’da bugün Özerk Katalonya Bölgesi’nin Madrid’den bağımsız bir cumhuriyet kurulmasını resmen ilan etmesinin ardından bağımsızlık yanlısı halk sokaklarda Parlamento'nun kararını kutlamaya başladı.

Barselona sokaklarında bağımsızlık yanlısı binlerce gösterici şarkılar ve marşlar eşliğinde tarihi kararı kutluyor. Katalonya parlamentosunda da milletvekilleri oylama sonucunu birbirlerine sarılarak kutladı.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk: Bizim için değişen bir şey olmadı, muhatabımız hala Madrid hükümetidir

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, İspanya’nın Katalonya Bölgesi’nin tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi üzerine “Avrupa Birliği için değişen bir şey olmamıştır. Bizim muhatabımız hala Madrid hükümetidir” dedi.