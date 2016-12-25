Kayak merkezinde teröre tepki

Sivas Valisi Davut Gül ile birlikte çok sayıda sporcu, meşaleler eşliğinde gece kayağı yaparak pankart açıp, terörü lanetledi.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak sezonunun açılması dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Sivas Valisi Davut Gül ile birlikte yaklaşık 50 sporcu, Yıldız Dağı'ndan meşaleli iniş gerçekleştirdi. Sporcular iniş sırasında 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' yazılı pankart ve Türk bayrağı açarak son günlerde yaşanan terör olaylarını lanetledi.

Gösteri sonrası konuşan Vali Gül, tesislerin 100 milyon liranın üzerinde para harcanarak yapıldığını belirterek, pistin çok güzel olduğunu söyledi. Gül, "Kar kalitesi, güvenliği, organizasyon çok güzel. Fiyat açısından da çok iyi. Yıldız Dağı Kayak Tesisleri Türkiye'deki ilk 5 kayak tesisinin içerisinde ve iddia ediyorum bunların içerisinde de hem en genci, hem en kalitelisi, hem de en ucuzu olması sebebiyle en iyisi" dedi.

'EN KALİTELİ KARI SİVAS'TA GÖRECEKLER'

Tesisin para kazanmak değil, hizmet amaçlı yapılan bir tesis olduğunu belirten Vali Gül, "İnsanlar buraya gelirken şundan emin olsunlar, en kaliteli karı görecekler, en güvenli kayağı yapacaklar, en uygun fiyatı burada görecekler. Çünkü bizim kâr etme gibi bir amacımız yok. Burası tamamen hizmet amaçlı yapılan bir tesis. Nasıl Sivas merkezdeki spor salonlarından, havuzların ve futbol sahalarından böyle bir beklentimiz yoksa, buradan da böyle bir beklentimiz yok. Amacımız Sivas'ı, Sivaslıyı kayakla tanıştırmak, buluşturmak. Bunu yaparken de özellikle çevre illerimiz Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Malatya hatta Kayseri'den gelen misafirlerimiz oluyor, gidenlerden de bu memnuniyeti görüyoruz."

Gökhan CEYLAN / SİVAS (DHA)