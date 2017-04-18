Kayalıkların arasında bulundu!

Ağrı Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin İran'dan yüklü miktarda uyuşturucu geterdiği ihbarı üzerine Doğubayazıt İlçesi'ne bağlı Üzengili Köyü'ne gitti. Ekipler, bazı evlerde arama yaparken suç unsuruna rastlamadı. Araştırmayı genişleten polisler evlerin yakınındaki kayalık alanlar ile dere yataklarına yöneldi. Polis, bir evin yaklaşık 400 metre uzağındaki dere yatağındaki kayalıklara gizlenen 5 çuval içinde 160 kilo 615 gram olan eroin buldu. Uyuşturucuya el koyan polis, A.S.'yigözaltına alırken 5 kişinin de arandığını bildirdi.