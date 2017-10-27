Kayseri merkezli 'ByLock' operasyonu

KAYSERİ merkezli Ankara ve Şanlıurfa'da düzenlenen FETÖ/PDY'nin kriptolu iletişim programı 'ByLock' kullananlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı, 4 kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik Kayseri kent merkezi, Ankara ve Şanlıurfa'da yapılan operasyonda, 'ByLock' kullandığı tespit edilen A.D., A.K., A.S.K., A.O.O., A.A., M.I., G.K., Ö.B.K., T.G., O.U., R.R., R.K., Z.A., M.K. ve H.K. evlerinde gözaltına alınırken, ikametlerinde tespit edilemeyen M.Ş., Z.K., N.A. ve O.C.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.