Kayseri şehidi Mesut Yaşar'a veda

KAYSERİ'de çarşı iznine çıkan askerlere PKK'lı terörist tarafından düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede şehit olan Ulaştırma Çavuş 25 yaşındaki Mesut Yaşar'ın cenazesi, memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi. Annesi Ayten ve kız kardeşi Büşra Yaşar'ın da cenaze namazı kıldığı törende şehidin arkadaşı Mehmet Polat darbe girişiminin ardından birlikte katıldıkları Demokrasi Nöbeti sırasında taktıkları 'Türkiye' yazılı fuları tabuta bıraktı.

Zincidere 1'inci Komando Tugayı'ndan 17 Aralık 2016 Cumartesi günü çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yanaşan bomba yüklü hafif ticari aracın infilak etmesiyle yaralanan Ulaştırma Çavuş Mesut Yaşar, tedaviye alındığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün yaşam mücadelesini yitirip şehit oldu. Saldırının 15'inci şehidi Mesut Yaşar'ın cenazesi, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketi Gaziantep'e getirildi. Üçoklar Mahallesi'ndeki baba evine cenazesi son kez götürülerek helallik alınan şehit Mesut Yaşar için Yeşilkent Mezarlığı'ndaki Kaplan Kardeşler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Vali Ali Yerlikaya, milletvekilleri Ahmet Uzer, Abdülkadir Yüksel, Nejat Koçer ve Mehmet Erdoğan, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, belediye başkanları, STK temsilcileri, şehidin babası Erol, annesi Ayten, kardeşleri 19 yaşındaki Büşra Yaşar, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin 10 yaşındaki kardeşi Merve'nin katılmadığı törende şehidin babası Erol Yaşar, ayakta durmakta güçlük çekerken, annesi Ayten ve kız kardeşi Büşra uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin babası Erol Yaşar, birbirlerinin elini tutarak ağlayan eşi Ayten ve kızı Büşra'yı ağlamamaları yönünde teskin etti.

ARKADAŞI TABUTA FULARINI BIRAKTI

6 aylık asker şehit Mesut Yaşar'ın arkadaşı Mehmet Polat, Türk bayrağıyla örtülü tabut önünde bir süre dua etti. Polat, darbe girişimi sonrası şehit Yaşar ile birlikte kentte düzenlenen Demokrasi Nöbeti'ne katıldıkları sırada taktıkları üzerinde 'Türkiye' yazılı kırmızı renkteki fuları tabuta bıraktı. Şehit Yaşar'ın cenazesi, kılınan cenazenin namazının ardından Yeşildere Mahallesi'ndeki mezarlığa götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.