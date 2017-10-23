Kayseri'de sosyal medyadan canlı intihar

Olay, Kocasinan İlçesi'ne bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisinin rızası alınmadan, kızının evlenmesine izin verildiğini iddia eden tekel bayi işletmecisi Ayhan Uzun, akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Uzun, Facebook hesabında 'Akşam Canlı Yayın Var' ve 'Vasiyetimdir beni bu hale koyanlar cenazeme gelmesin' diye yazdı. Evde yalnız olduğu belirtilen Uzun, saat 22.30 sıralarında Facebook hesabı üzerinden canlı yayın yaptı, yaklaşık bir dakika boyunca yakınlarına sitem etti.

CANLI YAYINDA YAKINLARINA SİTEM ETTİ

Ayhan Uzun, "Kızımın en mutlu gününde beni arayıp baba buyur tatlıya gel diyorlar. (Tatlı yemek: nişan) Beni elden ele çağırır gibi. Bu mutlu günümüzde yanımıza gel diyen olmadı. Kimse benden bir haber sormadı. Kimse de beni adam yerine koymadı. Kayınbabam olacak kişi, geçti benim minderime, çocuklarımın üzerinde hakkı olmadan geçti kızımı verdi. Bu adamın babası ölmedi ki diye bana soran olmadı. Çocuklarımın üzerinde bir lokma hakkı olmamasına rağmen geçti kızımı verdi. Oysaki kızımdan ve ailemden şunu beklerdim ki, baba gel de aramızda ol demelerini isterdim. Eşim aradı söyledi. Dedim ki yanıma geldiniz de gelmedim mi desem de, eşim senin ayağına mı geleceğiz dedi... Belki bazılarınız bu yaptığıma şov diyeceksiniz. Benim yaşadıklarımı kimsenin yaşamasını istemiyorum. Biraz sonra elimdeki silahla hayatıma son vereceğim" dedi.

VEDA EDİP, YAŞAMINA SON VERDİ

Facebook'taki yakınlarının 'yapma' şeklindeki ifadelerine karşın Ayhan Uzun, "Hadi Allaha ısmarladık, ben gidiyorum, kendinize iyi bakın" diye veda edip, üçe kadar saydı, ardından da tabancayı başına dayayıp tetiği çekerek yaşamına son verdi.

Olay sonrası eve gelen yakınları, Ayhan Uzun'un cesediyle karşılaştı. Ayhan Uzun'un cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.