Kaza sonrası ortalık savaş yerine döndü

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde biçerdöver ile tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından taraflar arasında çıkan ve çevredekilerin de katıldığı kavgaya müdaha eden polis ekibi yetersiz kalınca destek istendi. Takviye ekiplerin müdahalesiyle olay büyümeden önlenirken, 10'dan fazla kişi gözaltına alındı.

17 Ekim 2017 Salı 22:35 tarihinde eklendi.