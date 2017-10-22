Kestane işçilerinin aracı yamaçtan yuvarlandı; ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 19.00 sıralarında Malgaç Mustafa Mahallesi'ndeki Ovacık Yaylası'nda maydana geldi. Kestane işçilerininin içerisinde bulunduğu Durmuş Karatekin yönetimindeki 44 AY 583 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yaklaşık 80 metrelik yamaçtan yuvarlandı. Kazada, sürücü Karatekin ile yanındaki işçilerden Şengül Özbay ve Şennur Şan öldü, 10 yaşındaki Nergiz Göz ise yaralandı.

Yaralı Nergiz Göz, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Göz'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.