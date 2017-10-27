Kılıçdaroğlu, Gökçek'i aday yapar mı ?

Kılıçdaroğlu, "Hodri meydan diyorum; yerel seçimse yerel seçim, genel seçimse genel seçim, cumhurbaşkanlığı seçimiyse cumhurbaşkanlığı seçimi." açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu, 'Melih Gökçek'i Ankara'dan aday gösterir misiniz?' sorusuna da "Hayır neden düşünelim" diye cevap verirken, 2019'da Cumhurbaşkanığı seçiminde aday olup olmayacağı yönündeki bir soruya da "Bunu seslendirenler var ama erken." dedi.