Kılıçdaroğlu'na: Kontrollü kayıp

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Ataşehir'de seçmenlerle buluştu. AK Parti Ataşehir İlçe başkanlığı önünde toplanan kalabalığa seslenen Soylu CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yüklenerek, "'Kontrollü darbeymiş'. Aklın başından gitmiş. Neyin kontrollü darbesi canım? Kontrollü kayıp. Birilerinin güdümünde" dedi.

SADECE 18 MADDE DEĞİŞMEYECEK

16 Nisan'ın sadece 18 maddenin değişeceği bir referandum olmadığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "16 Nisan yıllarca bu milletin ensesinde boza pişiren, yıllardır 'Siz kimsiniz de bu ülkeyi yöneteceksiniz?' diyenlere karşı, bizi beğenmeyenlere, köylü bulanlara, düşük bulanlara, kuyruk bulanlara, 'Cahil, cühela' diyenlere ve bu ülkede reyi, oyu, sandığı hafife alanlara, 'Demokrasi bu ülkeye birkaç gömlek üstündür' diyenlere, bu ülkeye oyun oynayanlara karşı ve bu ülkeyi tuzağa götürmeye çalışanlara karşı hep beraber haykıracağımız, 'Bu ülke bizimdir'. 'Bu vatan bizimdir'. 'Bu toprak bizimdir' sözünün, 'Evet' o sözün karşılığıdır" diye konuştu.

KONTROLLÜ KAYIP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir radyo programında dile getirdiği sözlerini hatırlatan Soylu, "Keşke ben değil de Kılıçdaroğlu burada biraz anlatsaydı. Ama ne güzel anlatıyor. Diyor ki, 'Bir başbakan seçilecekmiş başka partiden. Bir Cumhurbaşkanı seçilecek, başka partiden. Biraz da o akşam nasıl kaçtığını anlatsaydı iyi olacaktı. Biraz da nasıl kaçıverdiğini, 'Kontrollü darbeymiş'. Aklın başından gitmiş. Neyin kontrollü darbesi canım? Kontrollü kayıp. Birilerinin güdümünde" ifadesini kullandı.

BAYKAL BEN DOĞMADAN SİYASETTEYDİ

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal da yüklenen Bakan Soylu, "Ey Baykal, on yıllar geçti. Ben doğmadan siyasetteydin. Ben şuanda bakanlık yapıyorum, sen hala Genel Başkanlık peşinde, hizip peşinde koşuyorsun. Yazıklar olsun sana" diye konuştu.

HDP'NİN YASAKLANAN REFERANDUM ŞARKISI

Kürtçe, 'Tek bayrağa hayır, tek millete hayır' gibi sözlerin yer aldığı HDP seçim şarkısını tüm Türkiye'de yasakladıklarını söyleyen Soylu sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim buna tahammülümüz yok. Hiçbir zaman da yok. Dün Apo'nun şaklabanı olan birisi, oradan bize laf yetiştiriyor. 'Bunun bedelini ödeyeceksiniz' diyor. Yahu cürmün ne kadarsa ateşin o kadar olur ya. Daha öte sözler söyleyeceğim de merak etmeyin, esas sözlerimizi 16 Nisan'dan sonra söyleceğiz onlara hiç merak etmeyin"