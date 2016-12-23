Kılıçdaroğlu'nun danışmanı FETÖ'den tutuklandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul, "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Fatih Gürsul Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Gürsul, "Terör örgütü üyeliği" suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında Gürsul'un Bylock kırmızı kategoride kullanıcı olduğu belirtildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunun ardından Gürsul'un "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmasına karar verdi.