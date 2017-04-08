Kılıçdaroğlu'nun o iddiasına yanıt verdi

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon kanalında, "Ak Parti Aydın Milletvekilinin kardeşi de ByLock'çu" açıklaması için "Kılıçdaroğlu iddiasını ispatlasın ben milletvekilliğinden istifa eder siyaseti bırakırım" yanıtını verdi.

Ak Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, partisinin Efeler İlçe Başkanlığı'nda yaptığı basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun iddiasıyla ilgili şunları söyledi:

"İddiası doğru ise milletvekilliğinden istifa edeceğim ve siyaseti bırakacağım. Eğer Kılıçdaroğlu iddiasını ispat edemez ve iddiası doğru değilse kendisi de milletvekilliğinden istifa edebilir mi? Kardeşim Ömer Erdem, Ağustos 2016 ayı içerisinde yine bir iftira ile 10 gün gözaltına alındı. Sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kardeşimin soruşturmasında asla ByLock yoktu. Biz 5 kardeşiz. Kardeşim Ömer Erdem'in dışında diğer 3 kardeşim ile ilgili hiçbir adli soruşturma, gözaltı ve tutuklama asla söz konusu değildir. Kılıçdaroğlu, bu iddiası ile TCK'nın 267'nci maddesi 1'inci fıkrasına göre iftira suçu işlemektedir. Kendisi hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız. Bununla ilgili maddi ve manevi tazminat taleplerimizi de saklı tutuyoruz."