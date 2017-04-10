''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında cevap krizi

'Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam ekrana gelen bölümünde sıradışı bir gelişme yaşandı.



Yarışmada "Yarışmamızda seyirci joker hakkında kaç saniyelik süre tanınıyor?" şeklinde bir soru yöneltildi.



Tereddütte kalan yarışmacı seyirci joker hakkını kullanmak istedi.



MURAT YILDIRIM SORUNUN CEVABINI VERDİ



Ancak Murat Yıldırım, soruyu okuduktan sonra "10 saniyelik süreniz başladı" diyerek seyirciden gelecek cevaptan önce sorunun cevabını vermiş oldu.







ZORUNDAYDIM!



Ekrandaki bu ilginç olayın bir açıklama yapan Murat Yıldırım " Seyirci jokeri kullanıldıktan sonra ,seyirciye '10 saniye süreniz var' demek zorunludur.." dedi.





Medyaradar