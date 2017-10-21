Kitap Fuarı'nda gerginlik!.. Tepkiler üzerine fuarı terk etti!

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1'inci Kitap Fuarı'nın bugünkü bölümünde imza günü ve fuardaki konuşmacılar listesinde adı bulunmayan İlahiyatçı-Yazar İhsan Eliaçık, yayınevinin duyurduğu imza gününe katılmak üzere fuara geldi. Toplanan 20 kişilik grubun tepkileri üzerine Eliaçık, fuar alanını terk etti.

Çeşitli etkinliklerle devam eden Kayseri Kitap Fuarı'na gelen İlahiyatçı-Yazar İhsan Eliaçık'ın bulunduğu bölüme saat 14.00 sıralarında yaklaşık 20 kişilik grup geldi. Gruptakiler, 'Antikapitalist Müslümanlar' adıyla tanınan İslamî-politik oluşumun ünlü isimlerinden İhsan Eliaçık’ın Kocasinan İlçesi Dünya Ticaret Merkezi'ndeki fuar alanını terk etmesini isteyerek ona sözlü hakaretlerde bulundu. Gerginlik üzerine Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şubesi, Çevik Kuvvet, Güven timlerinden oluşan ve fuar alanında görevli resmi ve sivil Eliaçık’ın etrafını sararak, grubun fiziki müdahalede bulunmasına mani oldu.

"BENİ TEHDİT ETTİLER"

Aslen Kayseri olan Eliaçık, daha sonra polis tarafından fuar alanından uzaklaştırıldı. Yazar İhsan Eliaçık kendisini ikna etmeye gelen fuar yetkililerine, "3- 5 kişinin saldırısıyla buradan gidecek değilim. Bunlar tutulmuş gruplar. Beni tehdit ettiler. Bana konuşma ve imza etkinliği vermeyeceklerini belirterek, 'Kendi imkanlarınla geleceksen gel' dediler. Ben de kendi imkanlarımla geldim. Şimdi de içeri almıyorlar. Bakın burada benim de gözüme bakanlar vardı. Onlara da slogan attırsam, birbirlerine girerlerdi. Toplumsal olay çıkacaktı. Polisler rica etti ve dışarı çıktım. Şimdi de fuarı dışında oturuyorum. Gerilim olsun istemiyorum'' dedi.

"ZORBALIĞA BOYUN EĞEN BİRİ DEĞİLİM"

Fuar yetkilisi ise, bu sözler üzerine, "Hocam bu bu yaptıklarınızla, attığınız tweet'lerle olayı kaşıdınız"' yanıtını verdi. Eliaçık, gazetecilere, "Yapılanlar ayıptır. Bir yazara bu yapılmaz. İnsanlar kitaplarını imzalatmaya geliyor. Kitabımı imzalatmak isteyenler ile fuar alanına sokmak istemeyenler geriliyor. Gruplar oluşturuluyor. Bunlara meydan vermemek için buradan gidiyorum. Herkes bilsin ki ben zorbalığa boyun eğen biri değilim" dedi.

TARTIŞILAN TWEET

Eliaçık'ın kitaplarını basan Tekin Yayınevi, yarın kapanacak Kayseri Kitap Fuarı öncesi Twitter hesabından Yayıncılar Birliği’ne yönelik “Toplanıyoruz, tüm yayıncılara çağrımızdır” mesajıyla Eliaçık'a ilişkin görüntüleri paylaştı.

CHP Kayseri milletvekili Çetin Arık ve CHP il başkanı Feyzullah Keskin ve bir grup partili Kitap Fuarı'na giderek, yazara destek verdi. İhsan Eliaçık'ın dün 15.23'de ''Kayseri Belediye Başkanı beni Kitap Fuarı'na sokmamakla, polis zoruyla çıkarmakla tehdit ediyor. Gel ve o dediğini yap, istifadan yırtarsın!" yazılı tweet attığı, gerginliğe de bunun neden öne sürüldü.

Yazar Eliaçık'ın Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 90 sayfalık etkinlik ajandasının bugünkü imza günü ve fuardaki konuşmacılar listesinde adının bulunmadığı söyleşi listesinde Canan Karatay, Hikmet Anıl Öztekin, Cansu Canan Özgen, Kahraman Tazeoğlu, Sevda Türküsev, Balçicek İlter, Sibel Eraslan, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Kemal Sayar bulunuyordu. İmza etkinliklerinde ise, Müştehir Karakaya, Osman Çeviksoy,Mustafa İba Korkmaz, Nazmi Şimşek, Özkan Öze, İrfan Gürkan Çelebi, Tarık Uslu, Canan Karatay, Ufuk Tufan, Dilara Keskin, Emre Gül, Koray Yersüren, Yusuf Piliç, Mehmet Esen, İbrahim Sibel Eraslan, Vedat Sağlam, Canan Tan, Ali Öztunç gibi isimler yer aldı.

Tekin Yayınevi ise, İhsan Eliaçıak'ın fuara davet edilmemesine rağmen kendi sosyal medya hesabından fuarda 14.00-18.00 saatleri arasında imza günü olduğunu duyurdu. Aynı yayınevi, Kitap fuarının birinci günü yazar Hanefi Avcı, ikinci günü Enver Aysever'i Kayseri'deki fuara getirmiş, bu yazarların isimleri Büyükşehir Belediyesi tarafıandan etkinlik ajandasında yer alıp, bilboard ve afişlerle duyurmuştu.

BELEDİYE; FUARIMIZ HER GÖRÜŞE VE HER YAZARA AÇIK

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Türkiye’nin en ünlü yazarlarının katılımıyla yapılan Kitap Fuarı’nı hiçbir görüş ve yazara kapatmadıklarını, takdir kazanan bir fuarın bir Kayserili tarafından provoke edilmek istemesinden üzüntü duyduklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, yaptığı açıklamada Kayseri Kitap Fuarı’nın bugüne kadar 500 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini ve her yönüyle başta yazarlar olmak üzere kültür camiası ve tüm Türkiye’nin takdirini kazandığını belirtti. Fuarın planlamasına 6 ay önce başladıklarını ve fuara katılacak yazar ve yayınevlerinin planlamasını 5 ay önce tamamladıklarını dile getiren Özgöncü, fuarın program kitapçığını da iki ay önce bastırarak Türkiye genelinde ve şehirde dağıtımını yaptıklarını söyledi. 14 Ekim’de başlayan fuarın her gününü en ince ayrıntılarıyla planladıklarını ve bu planlama neticesinde katılan tüm yazarlar ve ziyaretçilerin ifadesiyle mükemmel bir fuar gerçekleştirildiğini vurgulayan Özgöncü, şöyle konuştu:

"Kitap Fuarı ile herkesin takdirini kazanan Kayseri’yi, sekiz gündür yaşadığımız bu güzelliği üstelik bir Kayserilinin baltalamak istemesi anlaşılır bir şey değil. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu fuarı düzenlerken yada farklı etkinlikler yaparken fikre ve eserlere yasakçı bir tutumu asla olmamıştır. Kayseri Kitap Fuarı’na her görüşten yazarlar katılmış ve büyük bir memnuniyetle ayrılmıştır. Fuarda kendisine kitap imzalattırılmadığını iddia eden İhsan Eliaçık’ın yayınevi olan Tekin Yayınevi fuarın ilk gününden itibaren fuarda yer almıştır. İhsan Eliaçık’ın kitapları da fuarın ilk gününden itibaren bu yayınevinin standında satılmış ve posteri yayınevi standına asılmıştır. Yine Tekin Yayınevi tarafından kitapları bastırılan Hanefi Avcı ve Ataol Behramoğlu da Kitap Fuarı’nın davetli yazarları arasında yer almıştır. Hal böyle iken Kayseri Kitap Fuarı’nın ‘Yasakçı’ olduğunu iddia etmek hezeyandan öte bir şey değildir.”

Fuarın ilk gününden beri planlamanın dışına çıkmadıklarını ve bu nedenle fuarın çok başarılı olduğunu ifade eden Salih Özgöncü, “Bizim planladığımız bir yazar listesi var. Bunun dışında fuarın gösterdiği başarıyı gören Türkiye’nin farklı yerlerinden her gün 20-30 yazar katılmak istediğini bize iletmiştir. Ancak, planlamanın dışına çıkamadığımız için bu yazarlar davet edilememiştir. Çünkü bizim hangi stantta hangi yazarın yer alacağı, hangi salonda hangi yazarın konuşacağı planlı programlıdır. Üstelik Tekin Yayınevi hiçbir şekilde söz konusu yazarı getirmek istediğine dair bir görüş belirtmemiştir. Yayınevinin de daveti olmadan Kitap Fuarı’na gelen söz konusu isim Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nin girişinde, görüşlerini paylaşmayan bir grup tarafından protesto edilmiştir. Bunun üzerine emniyet teşkilatımız tıklım tıklım dolu olan fuarda güvenlik sıkıntısı olabileceği öngörüsüyle yazarın içeri girmesine müsaade etmemişlerdir. Konu tamamen bizim dışımızda gelişmiş, fuarı provoke etmek isteyen bir yazarla görüşlerini paylaşmayan bir grup arasındaki olaya emniyet güçlerimizin müdahale etmiştir. Halkın tepkisiyle karşılaşan bir kişinin tepkiyi Büyükşehir Belediyesi’ne yönlendirmek istemesi de anlaşılır gibi değildir.”

Özgöncü, Kayseri’yi günlerden bu yana en mükemmel şekilde Türkiye gündeminde tutan Kitap Fuarı’nı provoke etmek istediği gerekçesiyle yazar hakkında hukuki işlem başlatacaklarını ekledi.