Kızdığı yolcuya: ''Benim özel arabam aşağa inin'' dedi

İzmit'te bir halk otobüsü şoförü, durakta bekleyen 2 kişiyi, araçtaki yolcuların ikazı üzerine son anda fark etti. Otobüs, durağı geçerek durdu. Şoför, bir süre sonra otobüse binen 2 yolcuya, yavaş hareket ettikleri gerekçesiyle tepki gösterdi. Yolcular da durağa girmediği için şoföre karşılık verince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, otobüs şoförü yerinden kalkıp, kadın yolcuya, "İner misiniz aşağıya" dedi. Kadın yolcu ve araçtaki diğer yolcular da şoföre, kamu hizmeti yaptığını hatırlattı. Ancak otobüs şoförü bu kez de kadın yolcuya, "Konuşma, bu benim özel arabam" diye çıkıştı. Yolculardan biri ise "Bu senin özel araban olsa da amme hizmeti yapıyorsun" sözleriyle cevap verdi.

Yolcular sürücüyü koltuğuna oturturken, tartışma bir süre daha devam etti. Yaşanan o anlar ise bir yolcu tarafından saniye saniye cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.