'Kızım öğretmen olmaya gitti, bir cani...'

BOLU'nun Gerede ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen üniversite öğrencisi sevgilisi 18 yaşındaki Berfin Yıldız'ı başına tabancayla ateş ederek, öldüren aynı yaştaki Cihat Kaycı'nın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Berfin'in annesi Zöhre Yıldız, adliye önünde, "Benim kızım, okumaya gitti. Öğretmen olmaya gitti. Bir katil, bir cani silahla kızımı öldürdü; yaşamasına izin vermedi. Ne olur, buna 'dur' deyin" diyerek, gözyaşı döktü.

Olay, geçen yılın aralık ayında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul’da oturan Cihat Kaycı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Öğretmenliği Bölümü'nü kazanıp, üniversiteye gittikten sonra kıskançlık yüzünden arasının bozulduğu 6 yıllık sevgilisiyle görüşmek için onun yanına gitti. Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin 5'inci kattaki evine tırmanıp, balkondan eve giren Kaycı, Berfin Yıldız ile aynı yatakta uyuyan 21 yaşındaki Aziz Başaran'ı tabancayla yaraladı. Kaycı, ardından Yıldız'ı boş araziye götürüp, burada başına tabancayla ateş ettiği genç kızı öldürdü.

Olayın ardından tutuklanan Kaycı, 'tasarlayarak öldürme’, ‘silahla tehdit’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘silahla yaralama’ suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Berfin’in annesi Zöhre, babası Ünsal ve erkek kardeşi Kadir Yıldız ile sanığın yakınları katıldı.

'BİR ANLIK SİNİRLE OLDU, PİŞMANIM'

Duruşmada savunma yapan Cihat Kaycı, eve sürpriz yapmak için balkondan tırmanarak, girdiğini ileri sürdü. Kaycı, "Berfin, atış yapmak istemişti. O yüzden yanımda silah getirdim. Çevik biri olduğum için kolaylıkla tırmandım. Daha önce de ‘Senin için bu eve camdan tırmanırım’ diye Berfin’e söylemiştim. Eve girdiğimde tanımadığım bir kişiyle Berfin’i uyurken, gördüm. Sinirle ateş ettim. Başka biriyle uyumasını yediremedim. Daha sonra tartışma olduktan sonra Berfin, beni evden çıkardı. Onu alıp, götürecektim. Birlikte ıssız bir yerde oturduk. ‘Bunu bana nasıl yaparsın?’ diye bağırdım. O sırada elimdeki silah patladı. Çok pişmanım, bir anlık sinirle oldu. Kendimi kaybettim. Çok sinirlendim. Başıma ilk defa böyle bir şey geldi. Her gece, her saniye vicdan azabı çekiyorum" diye konuştu.

MAHKEME BAŞKANINDAN SANIĞA TEPKİ

Mahkeme başkanı, Kaycı’nın ‘anlık sinirle oldu' savunmasına tepki göstererek, sanığa "Madem sinirlendin, keşke kendine zarar verseydin. Kendine niye sıkmadın? Kıza niye zarar veriyorsun? Kız seninle uyuyunca iyi, başkasıyla uyuyunca namussuz mu oluyor? Böyle bir namus kavramı olmaz" dedi. Sanığın, "Ben onunla evlenecektim" demesi üzerine de mahkeme başkanı, "Garantisi mi vardı onunla evleneceğinin? Bak şimdi ne oldu?" diye karşılık verdi.

3 GÜN ÖNCE BABASINA 'KORKUYORUM' DEMİŞ

Berfin'in babası Ünsal Yıldız ise "Kızım olaydan 3 gün önce bana telefonda şahsın dengesiz olduğunu, kendisini sıkıştırdığını ve korktuğunu söyledi. Bana, ayrılmak istediğini söyledi. Ben de kızıma doğru bir karar aldığını söyledim. Silah kullandığını ve duvarlara yazılar yazdığını anlattı. Ben de böyle bir dengesizden uzak durması gerektiğini söyledim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

ANNE YILDIZ: ADALET İSTİYORUM

Anne Yıldız, sanık mahkeme salonundan çıkarıldığı sırada, "Yüzüme bak. Nasıl yaptın? Benim güzel kızıma nasıl kıydın? Öldürürken, sana son sözü ne oldu?" diyerek, sanığa tepki gösterdi. Sanık, cevap vermeden, salondan çıkarıldı. Adliye önünde elinde kızının fotoğrafını göstererek, tepkisini sürdüren Yıldız, şöyle konuştu:

"Ben adalet istiyorum. Ben kızımı öldürenin hesabını devletin sormasını istiyorum. Kadınlarımız kalmayacak. Kadınlarımız ölecek. Bir kişi, bir kişi öldükten sonra 'pişmanım' derse çıkabilir mi dışarıya? Ben sadece katile ‘Gözümün içine bak, kızım ölürken ne söyledi?’ dedim. Kızım acaba, 'Ne olur beni öldürme' diye yalvardı mı? Bunu sordum. Gözümün içine bakıp, cevap veremedi. Ben anneyim. Ben ne yapayım? Avukatı, 'Katili özgür bırakın' diyor. Bu kafayla binlerce kadınımız ölür. Benim kızım, okumaya gitti. Öğretmen olmaya gitti. Kendisi gibi öğretmen okutacaktı. Berfin, kar tanesi, çiçek demektir. O, ölmedi, yaşıyor. Berfin ölümsüzdür. Berfin gibi kızlarımız ölmesin. Kızlarımız yaşasın, okusun. Erkeklerin elinde kalmasın. Benim kızım, okumak için gitti. Bir katil, bir cani, silahla kızımı öldürdü; yaşamasına izin vermedi. Ne olur buna 'dur' deyin."

Fenalaşarak, yere yığılan anne Yıldız'a çağrılan ambulanstaki sağlık görevlileri müdahale etti. Zöhre Yıldız, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

SANIĞIN AĞABEYİ FOTOĞRAFLARI GÖSTERDİ

Sanığın ağabeyi Halit Kaycı ise basın mensuplarına Berfin ile Cihat’ın birbirine sarılırken, çekilen fotoğraflarıyla aldıkları hediyeleri gösterdi. Berfin'in, kardeşinin çocukluk aşkı olduğunu söyledi.