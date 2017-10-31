'Kızımı bildiği sırlar nedeniyle öldürdüler'

ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde sokak ortasında başından vurularak öldürülen 21 yaşındaki Berivan Minaz'ın katil zanlısı 32 yaşındaki Tarık Onan tutuklanırken, cinayet anının ses kaydı ortaya çıktı. Genç kadının yanında bulunan telefondaki ses kayıtlarından birinde, 'Seni öldüreyim mi, ağzına silahı sokayım mı?' denildikten sonra tek el silah sesi geldiği ve bir daha ses çıkmadığını belirlendi. Şüpheli Onan'ın 2009'da karıştığı bir cinayet nedeniyle hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıktığı, bu sırada da Berivan'ı öldürdüğü belirlendi.

İlçe merkezindeki Hürriyet Mahallesi Yunus Emre Sokak üzerinde genç bir kızın hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, yaptığı incelemede Berivan Minaz'ın başından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Cesedin yanında bir de telefon bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında Berivan Minaz'ın en son bir barda birlikte eğlendiği belirlenen 45 yaşındaki Murat T., 19 yaşındaki Muhammet Ö., 31 yaşındaki Tahsin S. ve Tarık Onan gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu devam ederken, polis, Berivan Minaz'ın yanında bulduğu telefonu da incelemeye aldı. Telefondaki ses kayıtlarından birinde, 'Seni öldüreyim mi, ağzına silahı sokayım mı?' denildikten sonra tek el silah sesi geldiği ve bir daha ses çıkmadığını belirlendi.



PROGRAM KAYDETTİ



Cinayet öncesi, Berivan Minaz'ın, iddiaya göre Tarık Onan'ın yanındayken telefonunun çaldığı ve açınca da yüklü bir programla telefonun otomatik olarak ses kaydı yaptığı belirlendi. Kimliği belirlenmeye çalışılan karşı taraf telefonu kapattığı halde, genç kadın kapatmayınca kaydın devam ettiği, bu sırada da Tarık Onan'ın araçtan indirdiği Berivan'ın ağzına tabancayı sokarak ateş edip, öldürdüğü iddia edildi. Şüphelinin cinayeti işledikten sonra kanlı kıyafetlerini değiştirmek için eve gittiği daha sonra da Berivan Minaz'ın cesedinin götürüldüğü hastane morgu önünde arkadaşlarının yanında ağladığı belirlendi. Şüphelinin, 2009 yılında bir cinayet olayına karıştığı için Osmaniye Açık Cezaevi'nde yattığı 31 Ekim'e kadar izinli olarak çıktığı da ortaya çıktı.



Gözaltına sorguları tamamlanan Tarık Onan, Murat T., Muhammet Ö. ve Tahsin S. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Tarık Onan tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

'KIZIMI BİLDİĞİ SIRLAR NEDENİYLE ÖLDÜRDÜLER'



Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde öldürülen Berivan Minaz'ın annesi 46 yaşındaki Miskine Erdoğan, kızının bildiği sırlar yüzünden öldürüldüğünü öne sürdü. Kızının iki kardeş tarafından kullanılarak tehdit edildiğini belirten 5 çocuk annesi Miskine Erdoğan şöyle konuştu:



"İçim yanıyor, benim yavrumu hiç ettiler. Günahsızdı benim yavrum. Bu çeteler benim kızımı kullandı ve öldürdüler. Tutuklanan Tarık Onan ile ilişkisi olduğu yalandır. Kızım ona, 'ağabey' diyordu. İnsan ağabey dediği biriyle öyle bir şey yapmaz. Kardeşi V.O. ile sevgililerdi, çok sevdiğini söylüyordu. Kızımı aracı yaptılar, kurye olarak kullanıp işlerine alet ettiler. Tarık denilen şahsın sırlarını bildiği için kızımı öldürdüler. Ben bu işi bir kişinin yaptığına inanmıyorum, bunlar çeteler. Kızım en son ölmeden bir gün önce yanımdaydı. Tehdit aldığını söylüyordu. Sanki öleceğini biliyormuş gibi benimle vedalaştı. Benim ciğerim yandı, başka analar ağlamasın. Bunları besleyip geri bırakıyorlar. Cezaevinden çıkınca yine cinayet işliyorlar. Bunların asılmasını istiyorum. Ben bu insanlardan şikayetçiyim. Kadın cinayetlerinin önüne geçsinler, 'dur' desinler artık."