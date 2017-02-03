Kızının ardından baba da öldü

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde yaptığı arıza nedeniyle yol kenarına park eden TIR'a çarpan otomobilde yaşamını yitiren 17 yaşındaki Hazal Çiçek'in ardından, yaralanan otomobil sürücüsü babası 45 yaşındaki Bayram Çiçek de tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Kaza, 20 Ocak günü Keşan İlçesi Yerlisu Mevkii'nde meydana geldi. Keşan yönüne giden Bayram Çiçek yönetimindeki 17 RU 322 plakalı otomobil, yaptığı arıza nedeniyle yol kenarına park eden 61 yaşındaki Ali Yiğitalp yönetimindeki 42 EBE 72 çekici ve 42 EBN 68 dorse plakalı hayvan yemi yüklü TIR'a çarptı. Kazada, sürücü Bayram Çiçek yaralandı, kızı Hazal Çiçek ise yaşamını yitirdi. Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Bayram Çiçek, bugün, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Baba Bayram Çiçek'in yarıyıl tatilinin son günü eve karnesi ve teşekkür belgesi ile gelen kızı Hazal Çiçek'i ödüllendirmek için Keşan'a sinema izlemeye ve gezmeye götürdüğü belirlendi.

Bayram Çiçek'in cenazesi, bugün Gelibolu İlçesi Gazi Süleyman Paşa Camii'nde ikindide kılınan namazın ardından, Alaeddin Kalfa Mezarlığı'nda toprağa verildi.