Konya'da tehlikeli gerginlik, 200 kişiyle saldırdılar

Olay, bugün saatÿ20.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Şems Tebrizi Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede oturan yaklaşık 200 kişi, bir araya gelip mahallede oturmasını istemediklerini belirttikleri Suriyelilere ait ev ve işyerlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Camları kıran kalabalık ev ve iş yerlerine girip eşyaları dağıtarak, zarar verdi. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

20 EV HASAR GÖRDÜ

Polisin müdahalesiyle grup, sokak aralarına kaçarak dağıldı. Olayda 20 ev ve işyeri zarar gördü, Suriye uyruklu bir kişi de başına aldığı darbe sonucu yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.