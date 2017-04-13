Kore Yarımadası’nda sular ısınıyor

The Guardian Gazetesinin haberine göre isminin açıklanmaması kaydıyla Japon Kyoda Haber Ajansına konuşan bir kaynak Japon Deniz Kuvvetlerine bağlı savaş gemilerinin, Kuzey Kore’nin yeni bir nükleer füze denemesine gözdağı vermek amacıyla bölgeye hareket eden USS Carl Vinson uçak gemisine katılmak üzere Doğu Çin Denizi’ne girdiğini söyledi.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın önceki gün Kuzey Kore’yi tehdit ettiği tweetlerden sonra dün Trump ile bir telefon görüşmesi yapan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ‘‘Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasından, yarımadada barış ile istikrarın korunması için sorunun barışçıl yollardan çözüme bağlanmasından yana olduğunu’’ belirterek ABD'yle söz konusu sorun üzerinde temasta bulunmaya hazır olduğunu söylemişti.

Siyasi gözlemciler Kuzey Kore’nin Kim İl-Sung’un doğumunun105. Yıldönümünü, "nükleer etkinlik"lerde bulunarak selamlamak isteyebileceğine dikkat çekerek, Nisan ayının Kuzey Kore'nin yeni nükleer testleri için yüksek riskli bir dönem olarak görüldüğü değerlendirmesinde bulundular.

Çin Komunist Partisi’nin İngilizce yayımlanan resmi yayın organı Global Times Gazetesi'nin dün yayımlanan başyazısında da Kore Yarımadası’nda yükselen nükleer gerginlik ele alınarak Kuzey Kore, provokasyonlara son vermesi konusunda uyarılmıştı.