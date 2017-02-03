Korgeneral Çetin, Hakkari Valisi Toprak'ı ziyaret etti

VAN Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin ve Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Vali Cüneyit Orhan Toprakı makamında ziyaret etti.

Vali Cüneyit Orhan Toprak tarafından karşılanan Korgeneral Arif Çetin ve Tümgeneral Aydoğan Aydın, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Komutanlar, daha sonra makamına geçtiği Vali Toprak ile bir süre görüşerek yeni Hükümet Konağı hizmet binasının hayırlı olmasını diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, komutanlarla bir süre sohbet etti. Ziyarette Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ve Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz da hazır bulundu.