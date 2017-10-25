Köyüne hizmet için aracını sattı!

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinin Üçgöze köyü muhtarı Zeki Tekin, köy mezarlığına yapılan duvarın tamamlanabilmesi için hem hafif ticari aracını sattı hem de ailesi ile birlikte inşaatta çalışmaya başladı.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki 50 hane, 300 nüfuslu Üçgöze Köyü Muhtarı Zeki Tekin, köyün 440 metrekare mezarlık arazisine 2 metre yükseklikte duvar örülmesi için 2 ay önce büyükşehirlerde yaşayan köylülerinden 30 bin lira topladı. Ancak duvarın masrafı işçi ücretiyle birlikte yaklaşık 80 bin lirayı buldu. Yaptırdığı inşaatın yarım kalmaması için 60 bin liraya satın aldığı kendisine ait 2012 model hafif ticari aracını 54 bin iraya satan muhtar, durma noktasına gelen inşaatı yeniden başlattı. Eşi ve çocukları ile birlikte inşaatta bir işçi gibi çalışan evli ve 9 çocuk babası, 51 yaşındaki Muhtar Zeki Tekin şunları söyledi:

"İstanbul'a gittim, köyümüzün zenginlerine durumu anlattım ve yardım istedim. Yaklaşık 30 bin lira verdiler ve bana 'Sen git başla gerisini de göndereceğiz' dediler. Fakat işe koyulduktan kısa bir süre sonra para bitti ve paranın devamı gelmedi. Mezarlık duvarı yarım kaldı. Kış gelmeden bu duvarı bitirmem gerekirdi. Köyün nüfusu önceden 550 idi. Şimdi 300'e düşmüş. Bu mezarlıkta herkesin bir yakını var. Öldükten sonra da zaten buraya konulacağız. Herkesin yardım elini uzatmasını istiyorum. Ama destek yetersiz kalınca hem aracımı sattım hem de büyükşehirlerde çalışan oğullarımı çağırdım. Şimdi ailece inşaatta çalışıyoruz. Çok şükür inşaatı birkaç güne tamamlarız ama bana pahalıya patladı."

Muhtar Zeki Tekin'in oğlu Berat Tekin ise, "Babam yalnız kalınca ve kimse destek çıkmayınca ben ve kardeşim köye dönerek ailece omuz omuza vererek bu işi bitirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.