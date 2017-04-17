Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda vatandaşın, kredi kartlarından bilgileri olmaksızın internet, telefon ve elektrik faturası ödemesi yapıldığı yönündeki şikayet üzerine inceleme başlattı. Ekipler, 6 aylık çalışma sonunda 4 kişilik şebekenin, farklı illerdeki fatura ödeme merkezleriyle komisyon karşılığı anlaşma yaptığını, kendileri için sistem kurduklarını, internet üzerinden ve IVR (sesli yanıt sistemi) yöntemiyle başkalarına ait banka/kredi kartı bilgilerini kullanarak fatura ödemesi yaptıklarını tespit etti.

Yeterince bilgi toplayan polis, 13 Nisan’da Antalya’nın Kemer İlçesi ile Bursa ve Artvin’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 2’si Antalya’da olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri, oto ve üst aramalarında çok sayıda fatura ödemesine ait dekont ve dijital materyal ele geçirildi. El konulan dijital materyalleri inceleyen ekipler, şüphelilerin şu ana kadar yaklaşık 35 bin kişiye ait kredi kartı bilgilerini ele geçirdiğini belirledi.

İncelemede ayrıca şüphelilerin 2 şirket üzerinden yaklaşık 200 bin fatura ödemesi yaptığı ve bu yolla vatandaşların kredi kartlarından 75 milyon TL’lik vurgun gerçekleştirdikleri tespit edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) -