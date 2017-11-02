Kura çekildi rakipleri belli olu

Ziraat Türkiye Kupası'nın bu turunda, 4. turdan gelen 27 takımın yanı sıra 2016-2017 Sezonu ZTK Şampiyonu Atiker Konyaspor ile geçen sezon sonunda Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan Beşiktaş A.Ş., Medipol Başakşehir, Fenerbahçe A.Ş. ve Galatasaray A.Ş. olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Müsabakalar çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

İŞTE TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ

Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor

Akın Çorap Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Ankara Demirspor - Teleset Mobilya Akhisarspor

Galatasaray - Sivas Belediye Spor

Kahramanmaraş - Medipol Başakşehir

Demir Grup Sivasspor - Bucaspor

Beşiktaş - Manisaspor

Kayserispor - Eyüpspor

Kars 36 Spor - Gençlerbirliği

B.Ş.B Erzurumspor - Trabzonspor

Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor

Kardemir Karabükspor - İstanbulspor

Batman Petrol Spor - Atiker Konyaspor

Kasımpaşa - Boluspor

Adanaspor - Bursaspor