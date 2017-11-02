Spor Haberleri Kuralar çekildi, üç büyüklerin rakipleri belli olu

Kuralar çekildi, üç büyüklerin rakipleri belli olu

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi tamamlandı. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da yer aldığı eşleşmeler belli oldu. Fenerbahçe evinde Adana Demirspor ile Galatasaray evinde Sivas Belediyespor ile, Beşiktaş evinde Manisaspor ile karşılaşacak.

Kuralar çekildi, üç büyüklerin rakipleri belli olu
02 Kasım 2017 Perşembe 15:28 tarihinde eklendi.
Ziraat Türkiye Kupası'nın bu turunda, 4. turdan gelen 27 takımın yanı sıra 2016-2017 Sezonu ZTK Şampiyonu Atiker Konyaspor ile geçen sezon sonunda Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan Beşiktaş A.Ş., Medipol Başakşehir, Fenerbahçe A.Ş. ve Galatasaray A.Ş. olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Müsabakalar çift maç eleme usulüne göre oynanacak.
 
İŞTE TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ
 
Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor
 
Akın Çorap Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor
 
Fenerbahçe - Adana Demirspor
 
Ankara Demirspor - Teleset Mobilya Akhisarspor
 
Galatasaray - Sivas Belediye Spor
 
Kahramanmaraş - Medipol Başakşehir
 
Demir Grup Sivasspor - Bucaspor
 
Beşiktaş - Manisaspor
 
Kayserispor - Eyüpspor
 
Kars 36 Spor - Gençlerbirliği
 
B.Ş.B Erzurumspor - Trabzonspor
 
Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor
 
Kardemir Karabükspor - İstanbulspor
 
Batman Petrol Spor - Atiker Konyaspor
 
Kasımpaşa - Boluspor
 
Adanaspor - Bursaspor