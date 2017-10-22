'Kurtlar Vadisi Vatan'a 'boş salon' şoku

BU yıl 54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında gösterilen 'Kurtlar Vadisi Vatan' filmi, ücretsiz olmasına rağmen ilgi görmedi.

22 Ekim 2017 Pazar 20:33 tarihinde eklendi.