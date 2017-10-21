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Kütahya'da 4 ev, 1 samanlık, 1 ahır yandı

KÜTAHYA’nın Gediz İlçesi’nde çıkan yangında 4 ahşap ev, 1 samanlık ve 1 ahır yandı.

Kütahyada 4 ev, 1 samanlık, 1 ahır yandı
21 Ekim 2017 Cumartesi 11:33 tarihinde eklendi.
KÜTAHYA’nın Gediz İlçesi’nde çıkan yangında 4 ahşap ev, 1 samanlık ve 1 ahır yandı.
 
İlçenin kırsal Gümele Mahallesi'nde oturan Hüseyin Özmen'e ait evde, akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, bitişikteki 3 eve daha sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 4 ahşap ev, 1 samanlık, 1 ahır yandı, 3 büyükbaş hayvan da telef oldu. 
 
Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.